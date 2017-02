El Bolsón turismo

Luz de Luna Posted: 10 Feb 2017 06:31 AM PST



VIERNES 10 de febrero



Poisoned Sound

Florr (Buenos Aires)

Ludex

Venom B2B Dyscordya (00:00 a 01:30) (Bs. As.Comodoro Rivadavia)



SÁBADO 11 de febrero



Espiral

Gaby flowers

Tsul Trim (Buenos Aires)

Tomy Crow (Bariloche)

Natural

Aloha ( Buenos Aires)

Chuen ( Buenos Aires)

Hugart ( Buenos Aires)







VIERNES SABADO Y DOMINGO

Bandas en Vivo

Hip Hop en vivo

Sobervia Nativa

Los Amantes de la Vida

Misticos Rock

Mar de Rio Jazz

Los Mostros del Desierto



La celebración se realiza en Paraje Entre Ríos con musicalizacion

desde el día viernes hasta la 00:00 de la medianoche,momento en el cual se cortara la música hasta el día siguiente.El sábado se reanuda la música a partir del mediodía con algunas bandas invitadas y el Line Up esta blecido que dura al menos hasta las 00.00 HS .Se cortara nuevamente el sonido para reanudarlo el domingo con las bandas musicales restantes, y los talleres de arte y sanación

Mientras la pista principal permanece en silencio se activa la pista CHILL OUT con música bailable para que siga