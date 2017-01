Reunion en el Juzgado de Paz entre Municipalidad de El Bolsón y vecinos y organizaciones nucleadas contra del loteo en Pampa de Ludden

En El Bolsón, el 10 de enero de 2017 se realizó la segunda reunión de diálogo entre la Municipalidad de El Bolsón y representantes de las organizaciones y vecinos nucleadas en rechazo al loteo en Pampa de Ludden.





En primer lugar se coincidió en reconocer que la marcha del sábado 7 de enero se realizó en paz, cumpliéndose con los compromisos asumidos por las dos partes en la anterior reunión.





Con respecto a las denuncias penales, los representantes municipales manifestaron que el gobierno municipal no continuará promoviendo estas denuncias, no entregando formularios ni impulsando su realización por medios de comunicación ni redes sociales.





Las asambleas vecinales solicitaron al respecto que se frene el trámite de las denuncias ya formuladas y que el gobierno municipal haga pública su reflexión sobre lo ya hecho en este sentido.





Se debatió sobre las manifestaciones en los medios de comunicación de los propios protagonistas y se coincidió en el propósito de potenciar la argumentación de las posturas y de eliminar toda agresión personal. En particular, se cuidará este aspecto en los comunicados oficiales. En el caso del Municipio, buscará designar a los voceros que mejor respondan a este objetivo.





Las asambleas vecinales plantearon tres pedidos: a) que el gobierno municipal retrotraiga las medidas tomadas en esta gestión con respecto al loteo. b) Que en las próximas reuniones participen el Intendente Municipal, la Presidente del Concejo Deliberante y la Sub Directora de Medio Ambiente, continuando también Leticia Tornero c) Que no se continúen con manifestaciones públicas que constituyen hechos de violencia institucional y simbólica contra los vecinos que se manifiestan contra el loteo.





Por su parte, el Municipio planteó el pedido de que el acampe sea levantado, sin perjuicio de continuar el diálogo entre las partes.





Sobre todos estos pedidos, cada parte los debatirá internamente y dará una respuesta oportunamente.





En cuanto al debate de fondo sobre el loteo, la Municipalidad pondrá a disposición una copia del expediente donde constan todos los antecedentes con los que cuenta. Esta información permitirá avanzar en el diálogo entre las partes, cuya continuación se confirma. En la medida en que haga

falta, se plantea la posibilidad de incorporar técnicos de diversas disciplinas.





La próxima reunión se realizará en el Juzgado de Paz el jueves 12 de enero.