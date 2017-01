El Bolsón turismo

The ballbreakers Posted: 02 Jan 2017 07:34 AM PST Todos los miércoles de Enero y Febrero desde las 18 hs Patio Cervecero El Bolsón centro Av. San Martín y Juez Fernández

\m/ ¡CONFIRMADÍSIMO!The Ballbreakers todos los Miércoles de Enero y Febrero 2017 a partir de las 18 Hs en "Patio Cervecero El Bolsón Centro".¡Excelente birra artesanal, las mejores pizzas y música cargada de clásicos eléctricos de ACDC!\m/