El Bolsón turismo

Domingo 29 y Martes 31 "Circo No Está" Se presentan con un espectáculo sobre una versión muy libre de Juan Moreira. Horario: 20 Hs. Entrada: $80.- Lugar: Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.