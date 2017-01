El Bolsón turismo

MARIANA BAGGIO "BARCOS Y MARIPOSAS 4" Posted: 17 Jan 2017 04:23 AM PST MARIANA BAGGIO "BARCOS Y MARIPOSAS 4" Domingo 29 de enero en la Carpa Teatro EL BOLSÓN



Anticipadas en Didako "Barcos y Mariposas 4" es un disco lleno de canciones que despiertan la imaginación de chicos y grandes. Paseando por diversos ritmos y usando un abanico de diferentes instrumentos , Mariana y su grupo ofrecen un álbum con puntos muy altos y mucho para descubrir.

El nuevo trabajo de una de las voces más importantes del género infantil contó con la producción artística y la magia de Martín Telechanski. Participan músicos como Gaby Spiller, Lautaro Capella, Ale Goldberg, Dolo Usandivaras junto a grandes invitados de lujo.

Mariana Baggio es considerada una de las más importantes compositoras e intérpretes de música para niños, con más de 15 años de trayectoria que la ubican como una referencia obligada entre docentes y padres.





Muchas de las canciones de Mariana son parte del repertorio habitual en jardines de infantes y escuelas primarias de todo el país, como por ejemplo "La calabaza asada", "La canción del agua", "Los piratas", "Salta Canguro", " Que no Pare de Tocar, "Los Exploradores", "LunaLanar", "Brujos Hechiceros".



Dijo la prensa:

"Sin límites a la creatividad. La temática y estilística de los temas compuestos por Mariana Baggio tiene por hilo conductor una indagación profunda para plasmar una gran expresividad sonora". (Juan Garff / La Nación) Barcos y Mariposas 4 es un nuevo paso en un camino largo y sostenido que muestra parte de la mejor música pensada para chicos que se está haciendo en la Argentina. Baggio junto a Martín Telechanski en la producción musical hacen canciones de esas que entran en la categoría 'para todo público', aunque han sido concebidas pensando en los chicos como receptores privilegiados. (Karina Micheletto / Página 12) Un universo de magias y canciones. En la línea de Promúsica de Rosario y los discos de Ruidos y Ruiditos, Baggio viene ahondando en un lenguaje musical infantil en donde no faltan los juegos de palabras, el extremo cuidado por las melodías y la imaginación a fondo. (Juan Manuel Strassburger / Tiempo Argentino) "Este disco - que forma parte de la saga Barcos y mariposas- vuelve a sorprender (gratamente) por la calidad musical, por la diversidad rítmica, por la capacidad lúdica de los sonidos y las letras, porque el juego se anima, también, a la poesía". (Revista Planetario) "Paseando por diversos ritmos y usando un abanico de diferentes instrumentos que aportan a cada tema un color distintivo, Baggio y su grupo ofrecen un álbum con puntos muy altos" (La Razón)

Mas info en FB Raíz Bolson o x mail a rizomabolson@gmail.com

Evento: https://www.facebook.com/event s/286946835041634/





