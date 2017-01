Anuncios: Aguiar pide al Gobernador que predique con el ejemplo y se baje su sueldo a la mitad

(26/01/17) Apenas conocido y difundido públicamente el anuncio del Gobernador mediante el cual expuso los principales lineamientos para llevar a cabo una considerable baja en el gasto público, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma en la provincia, Rodolfo Aguiar, salió al cruce y consideró que se evidencia en Weretilneck un empecinamiento en atacar a todos los empleados públicos, pretendiendo una disminución de sus salarios y la flexibilización de todos los puestos laborales en el Estado.



"Escuchando a Weretilneck uno advierte que está empecinado en atacar a todos los empleados públicos. El gasto desmedido del Estado no pasa por los trabajadores, sino por el despilfarro de los funcionarios", afirmó Aguiar y continuó con el mismo tenor: "El Gobernador debe predicar con el ejemplo y bajar su sueldo y el de sus ministros a la mitad. Como se entiende que intenten desprestigiar a los estatales haciéndolos responsables de los desmanejos financieros del Gobierno y como contrapartida el Ejecutivo se compre un auto de 3 millones de pesos o existan funcionarios a los que los rionegrinos les tenemos que amoblar sus casas".



Con respecto al estado actual de las finanzas rionegrinas y el marcado ajuste sobre la clase trabajadora el dirigente gremial arremetió: "Nos quieren hacer pagar una crisis financiera que los trabajadores no generamos. Weretilneck debe saber que no vamos a ser testigos pasivos de este brutal ajuste y que lo vamos a enfrentar estando en la calle".



"Toda la ciudadanía debe saber que detrás de esas palabras bonitas sobre hacer eficiente el gasto público, también se esconde el achique de las prestaciones estatales en su cantidad y calidad. Acá se están poniendo en riesgo los servicios esenciales y el más perjudicado será todo el pueblo de la provincia", exhortó el máximo referente de los estatales



Aguiar rechazó de plano la pauta salarial del 17% que quiere seguir imponiendo el Gobernador en su discurso, asegurando que la misma, no solo no contempla las actuales proyecciones inflacionarias para el 2017 que se ubican en el 26%, sino que menos aun considera el porcentual cercano al 10% que se perdió el año pasado con un proceso inflacionario que trepó a los 40 puntos en la región.



El sindicalista también se refirió al pedido de ayuda a los gremios que hizo pública Weretilneck y consideró a la misma abusiva e improcedente: "Cuesta creer que el Gobernador este hablando de un 17%. Parece un chiste. Quien puede pensar que vamos a avalar una baja salarial semejante. No nos puede pedir ayuda a los gremios. Estamos cansados de ser quienes sostenemos al Estado durante años y de ver como pasan políticos que se enriquecen. No nos pidan más esfuerzo".



Por último y en otro punto de su análisis, el máximo referente de los estatales se refirió a la necesidad que todos los gremios se unan para poder confrontar con éxito estas políticas y lograr modificar el curso de acción que tomó el Gobierno Provincial: "El poder político viene por nosotros, pero las condiciones son inmejorables para lograr la unidad de los gremios. Esperemos que las dirigencias estén a la altura de las circunstancias y muestren la madurez que demandan los trabajadores. Si no somos capaces de juntarnos, de luchar juntos, nos van a flexibilizar por separado".