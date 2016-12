SORIA Y DOÑATE EXIGEN EN FISCALÍA DE ESTADO NULIDAD DE LOTEO PRIVADO DE EL BOLSÓN



Los diputados nacionales María Emilia Soria y Martín Doñate presentaron hoy en Viedma un escrito a fin de solicitar a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga requeriendo la nulidad de la aprobación por parte de la Municipalidad de El Bolsón del emprendimiento inmobiliario presentado por la empresa Laderas del Perito Moreno S.A.

Mediante una maniobra de compra-venta que infringe legilación provincial y municipal se aprobó esta operación comercial fraudulenta que derivó en el loteo de tierras de reserva natural para el "Country" ligado a Joe Lewis. El mismo magnate inglés que se apropió del Lago Escondido, y ahora avanza con un country en una reserva natural a espaldas de la sociedad de El Bolsón. Se trata de tierras fiscales adquiridas a menos de 60$ pesos la hectárea, y que ahora pretenden ser vendidas por el Grupo Laderas a 28.000u$s dólares el lote, es decir más de 7000 veces lo que le pagaron al Estado.

En el escrito presentado en Fiscalía de Estado, Soria y Doñate señalaron las principales irregularidades cometidas durante el proceso:

- Desviación de la finaliad con la que se adquirió la tierra

- Connivencia por parte de la Dirección de Tierras de la provincia de Río Negro

- Infracción a la clausula que prohibe la reventa de la tierra por un plazo de cinco años

- Falta de dictamen técnico y audiencia pública respecto de las cuestiones ambientales

En cuanto a la ordenanza avalada por Concejales de Juntos Somos Río Negro y del Pro en En Bolsón Los diputados nacionales destacaron como infracciones:

- Ausencia de participación del Consejo Ambiental

- Irregularidad en la convocatoria de la Audiencia Pública

- Desconocimiento de la Carta Orgánica en cuanto a la preexistencia de los pueblos originarios

- Incumplimiento de la Carta Orgánica respecto de la disposición de "no urbanizables y de dominio público" de las tierras en cuestión por estar ubicadas en la Reserva de Bioesfera Andino Norpatagónica

- Impacto negativo sobre la disponibilidad de agua en la zona



Cabe destacar que luego del Decreto de Macri para modificar la ley que limita la extranjerización de tierras, el Gobierno de Río Negro eliminó de la Legislatura provincial la Comisión Investigadora de Tierras Rurales que años atrás había elaborado un dictamen lapidario sobre el negocio inmobiliario y las claras ilegalidades del expediente en la cesión y venta de tierras de la meseta de Somuncurá (pieza fundamental para su restitución al estado provincial).

"Lamentablemente, esta decisión del gobernador Weretilneck no llama la atención teniendo en cuenta la burda complicidad con la que se actuó desde el principio con este tema", destacaron Soria y Doñate. Y agregaron: "Esperamos de este nuevo Fiscal de Estado que no actúe con obsecuencia y cumpla con su labor como garante de la correcta administración de los recursos de la Provincia".