Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Aniversario de Cholila: Boudargham crítico en su discurso Posted: 20 Dec 2016 04:41 PM PST



El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, brindó un discurso en el 72º aniversario de la localidad. En ese marco, el intendente realizó un balance de su primer año de gestión frente al municipio local: "Hemos hecho, hemos respondido y lo seguiremos haciendo, Silvio no renunció, Silvio no se va, podran gustar o no mis decisiones, podrán ser las que otros piensan o no, pero las decisiones las tomo yo, arriesgándome a equivocarme pero nunca arriesgando los derechos y recursos de mi pueblo", resaltó.

