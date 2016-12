Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Posted: 20 Dec 2016 03:24 AM PST

POGLIANO “necesitamos que no se le mienta a la gente”. Posted: 19 Dec 2016 04:57 PM PST



###### Leer el articulo completo Click Aqui Esta mañana el intendente Bruno Pogliano brindó una conferencia de prensa pidiendo por la paz social y con el objetivo de informar a la sociedad ante "la desinformación y mentiras que se intentan instalar con respecto al desarrollo en el Cerro Perito Moreno por parte de ciertos sectores políticos" , "¿cómo puede ser que no entiendan que el loteo no es en la Pampa de Ludden, ni que hay una empresa que no es Lewis, y que el agua se va a sacar del Río Foyel?".