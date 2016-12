El Bolsón turismo

Caleidoscosmic 2.0 (Psychedelic Universe) Posted: 23 Dec 2016 10:48 AM PST

Sábado 24 de Diciembre El Bolsón abre sus puertas nuevamente a otra edición de Caleidoscosmic, con la intención de intercambiar energias y abrir nuestras mentes hacia un nuevo nivel de sensaciones, otorgaremos a lo largo de la noche un viaje profundo en la conciencia, iniciando desde los ritmos mas tranquilos del Psychedelic como lo es el ProgPsy y finalizando la jornada en la llevadera linea de bajos del Twilight. Una reunión pacífica entre artistas residentes e invitados que dejará un buen recuerdo en todos nosotros.



ॐ Line Up ॐ



LuDex (Residente) - Progressive Psytrance

https://soundcloud.com/ lukas-dex



Tommy Crow (Buenos Aires) - Progressive Psytrance - Psytrance

https://soundcloud.com/ tommycrow



AlohA (Buenos Aires) - Psyched

https://soundcloud.com/ alohaneural



Natural (Residente) - Full On

https://soundcloud.com/ bignatural



•••••♪•••••



Valor de la entrada: $30



El Bolsón



