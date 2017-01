"Mi mujer no se despertaba, pensé que estaba muerta", dijo Víctor Muñoz. Posted: 30 Dec 2016 01:12 PM PST



Desgarrador testimonio del padre de los niños y esposa de la mujer atropellados, el vecino de costanera centro relato con lagrimas en los ojos como su vida cambio en una abrir y cerrar de ojos, "cuando daban marcha atrás les grite, para mis hijos, creía que unos de mis hijos estaba debajo del auto, no les importa nada dieron para atrás y se escaparon a las aradas".

###### Leer el articulo completo Click Aqui Desgarrador testimonio del padre de los niños y esposa de la mujer atropellados, el vecino de costanera centro relato con lagrimas en los ojos como su vida cambio en una abrir y cerrar de ojos, "cuando daban marcha atrás les grite, para mis hijos, creía que unos de mis hijos estaba debajo del auto, no les importa nada dieron para atrás y se escaparon a las aradas".